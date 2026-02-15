Готовлю закрытый жюльен в беконе — блюдо, которое впечатлит гостей и станет хитом любого застолья

Ищете главное блюдо для сытного ужина, которое будет выглядеть невероятно? Этот закрытый жюльен в беконе сочетает в себе мясо, грибы, сыр и картофель — идеальная комфортная еда в эффектной подаче.

Формирую основу: плотно выкладываю ломтики бекона (400 г) в форму без зазоров. Сверху распределяю 0,5 кг куриного фарша, приправленного солью и перцем. Мелко нарезаю лук и шампиньоны (450 г), обжариваю на 1 ст. л. растительного масла до мягкости и золотистого цвета, затем выкладываю грибную начинку поверх фарша. Сверху кладу 250 г моцареллы, нарезанной ломтиками.

Отвариваю 4–5 картофелин, делаю пюре со сливочным маслом (25 г) и рубленым укропом, равномерно распределяю его поверх сыра. Накрываю всю конструкцию оставшимися ломтиками бекона, аккуратно заправляя края. Перекладываю форму на противень и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. За 5 минут до готовности включаю режим конвекции, чтобы бекон сверху стал хрустящим и румяным.

