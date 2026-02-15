В РАН спрогнозировали, будет ли в России пандемия гриппа и ОРВИ

В РАН спрогнозировали, будет ли в России пандемия гриппа и ОРВИ Онищенко: пандемии гриппа и ОРВИ в России в 2026 году уже не будет

Пандемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2026 году в России не будет, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, пик уже пройден и ситуация находится под контролем.

Онищенко подчеркнул, что сейчас нет оснований для паники: эпидемиологическая обстановка стабильна и соответствует сезонным ожиданиям. Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 фиксируется, но он не выходит за рамки обычных показателей для этого времени года. Снижение числа случаев гриппа говорит о том, что коллективный иммунитет и меры профилактики работают.

В этом году я могу с уверенностью сказать, что не будет уже пандемического подъема гриппа и ОРВИ, — сказал Онищенко.

При этом специалисты рекомендуют продолжать соблюдать базовые меры профилактики, особенно в период сезонных простуд. Роспотребнадзор предупреждает о росте числа других респираторных инфекций.

Ранее кардиолог, реабилитолог кандидат медицинских наук Мария Чайковская заявила, что в большинстве случаев обычная респираторная вирусная инфекция с насморком, болью в горле, умеренной температурой и ломотой проходит самостоятельно — без «тяжелой артиллерии» и длинных списков анализов. По ее словам, в то же время тревога пациента и «коммерческое рвение» клиник нередко превращают неделю насморка в многотысячный счет.