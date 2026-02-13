Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 11:15

Россиянам перечислили симптомы, при которых не нужны анализы

Врач Чайковская: при обычном ОРВИ сдавать дорогостоящие анализы не нужно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В большинстве случаев обычная респираторная вирусная инфекция с насморком, болью в горле, умеренной температурой и ломотой проходит самостоятельно — без «тяжёлой артиллерии» и длинных списков анализов, рассказала NEWS.ru кардиолог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Мария Чайковская. По ее словам, в то же время тревога пациента и «коммерческое рвение» клиник нередко превращают неделю насморка в многотысячный счет.

При типичном течении ОРВИ в первые три–пять дней анализы чаще всего не требуются: врачу достаточно осмотра, оценки дыхания, температуры, общего состояния и факторов риска. Иногда врач может предложить тест на грипп или COVID-19, особенно если результат реально способен изменить тактику — например, у людей из групп риска, — пояснила собеседница.

Врач может назначить анализы, если заболевание выходит из «обычного сценария», указала Чайковская. В частности, это возможно, когда симптомы не проходят или усиливаются через пять-семь дней, появляется «вторая волна» температуры после короткого улучшения или возникают специфические жалобы: сильная боль в ухе или пазухах, выраженная одышка, боль в груди, сильный или затяжной кашель с ухудшением самочувствия, уточнила специалист.

В такой ситуации, как правило, достаточно короткого набора анализов, пояснила врач. К ним относятся общий анализ крови с лейкоформулой, помогающий заподозрить бактериальное осложнение и С-реактивный белок — быстрый маркер воспаления, который помогает оценить вероятность осложнений.

Ранее старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин заявил NEWS.ru, что обильное питье поможет быстрее вылечить грипп или ОРВИ. По его словам, одними таблетками инфекцию не победить, поскольку они лишь снимают симптомы.

анализы
врачи
советы
ОРВИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США предложили создать трибунал по преступлениям ВСУ
Синоптик рассказал о погоде в День защитника Отечества
Раскрыто, сколько дронов потеряли ВСУ за неделю в попытках атаковать Россию
Уголовное дело возбудили в Сердобске на фоне скандала с сертификатами
Появились новые детали о статусе пропавшей альпинистки Наговицыной
Стало известно, что может стоять за желанием ФРГ помочь Украине ракетами
Названо число освобожденных в зоне СВО за неделю населенных пунктов
Умер известный советский и российский историк
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали активно применять ракеты «Фламинго»
Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го
Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании
В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях
Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова
Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития
Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США
В ЛДПР жестко ответили сыну Жириновского
В США назвали условие предоставления Украине гарантий безопасности
Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом
Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы
Россияне могут остаться без Adidas
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.