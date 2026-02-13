Россиянам перечислили симптомы, при которых не нужны анализы Врач Чайковская: при обычном ОРВИ сдавать дорогостоящие анализы не нужно

В большинстве случаев обычная респираторная вирусная инфекция с насморком, болью в горле, умеренной температурой и ломотой проходит самостоятельно — без «тяжёлой артиллерии» и длинных списков анализов, рассказала NEWS.ru кардиолог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Мария Чайковская. По ее словам, в то же время тревога пациента и «коммерческое рвение» клиник нередко превращают неделю насморка в многотысячный счет.

При типичном течении ОРВИ в первые три–пять дней анализы чаще всего не требуются: врачу достаточно осмотра, оценки дыхания, температуры, общего состояния и факторов риска. Иногда врач может предложить тест на грипп или COVID-19, особенно если результат реально способен изменить тактику — например, у людей из групп риска, — пояснила собеседница.

Врач может назначить анализы, если заболевание выходит из «обычного сценария», указала Чайковская. В частности, это возможно, когда симптомы не проходят или усиливаются через пять-семь дней, появляется «вторая волна» температуры после короткого улучшения или возникают специфические жалобы: сильная боль в ухе или пазухах, выраженная одышка, боль в груди, сильный или затяжной кашель с ухудшением самочувствия, уточнила специалист.

В такой ситуации, как правило, достаточно короткого набора анализов, пояснила врач. К ним относятся общий анализ крови с лейкоформулой, помогающий заподозрить бактериальное осложнение и С-реактивный белок — быстрый маркер воспаления, который помогает оценить вероятность осложнений.

