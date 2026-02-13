Россиянам назвали простейшие способы быстрее вылечить грипп или ОРВИ

Обильное питье поможет быстрее вылечить грипп или ОРВИ, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин. По его словам, одними таблетками инфекцию не победить, поскольку они лишь снимают симптомы.

Одними таблетками от ОРВИ, гриппа или бронхита не вылечиться. Лекарства лишь снимают симптомы, но не заменяют силы организма для борьбы с инфекцией. Гораздо эффективнее предотвратить тяжелое течение, и здесь ключевую роль играет вакцинация, особенно от гриппа. Если вы уже заболели, помимо назначенных врачом лекарств, жизненно важно создать условия для выздоровления. Первое — это обильное питье, 1,5–2,5 литра в день. Вода выводит токсины и поддерживает защитные слизистые оболочки. Второе — это легкое питание. Энергия нужна иммунитету. Выбирайте бульоны, овощи, фрукты. Третье — это строгий покой. Физическая нагрузка в острый период лишает организм сил, необходимых для борьбы с инфекцией, — пояснил Калюжин.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов назвал «классическим разводом» назначение ненужных анализов при ОРВИ. По его мнению, это делается, чтобы гарантированно «примазаться» к успешному результату лечения.