15 февраля 2026 в 05:06

В Кремле напомнили, какую роль сыграл Запад в нынешней ситуации на Украине

Песков напомнил, что Запад играл особую роль в кровавом госперевороте на Украине

Московский Кремль Московский Кремль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
События 2014 года стали поворотным моментом в истории, изменившим все, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «НЬЮМ ТАСС». По его словам, кровавый государственный переворот на Украине был организован западными странами при прямом участии США, Великобритании, Франции и Германии.

Песков подчеркнул, что новая историческая эпоха началась именно после 2014 года, когда Запад совершил силовой захват власти в Киеве. Представитель Кремля отметил, что это событие предопределило дальнейшее развитие ситуации в регионе и вынудило Россию пересмотреть подходы к безопасности и партнерству с бывшими союзниками.

С прямым участием Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии — все они принимали участие в организации этого переворота. И мы должны это помнить, — указал он.

До этого Песков обратил внимание, что название десятилетней эпохе пока давать рано. Однако идею назвать ее в России «Временем героев», имея в виду участников специальной военной операции, он счел уместной.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Венгрия, Чехия и Италия вскоре могут восстановить контакты с Россией. По его словам, речь идет об экономических отношениях.

