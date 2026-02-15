Омбудсмен решил попросить у Путина паспорт для итальянского репортера

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока инициировала обращение к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу предоставления российского паспорта известному западному журналисту Винченцо Лоруссо, передает РИА Новости. Она намерена просить главу государства рассмотреть возможность его приема в гражданство РФ в исключительном порядке.

Как сообщила омбудсмен в беседе с агентством, она полностью поддерживает стремление итальянца связать свою жизнь с Россией. По мнению Сороки, репортерская и общественная деятельность Лоруссо заслуживает высокой оценки и соответствующего поощрения со стороны государства.

Его деятельность направлена на <…> изобличение антигуманной сущности украинского военно-политического режима и оголтелой русофобии европейской политической системы, — пояснила Сорока.

Ранее стало известно, что в итальянском городе Генуя также расклеили листовки, на которых изображен президент России и сделаны надписи на русском и итальянском языках «С днем рождения, президент!». Инициатива принадлежит общественно-политической ассоциации Contronarrazione и журналисту Винченцо Лоруссо.