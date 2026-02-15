Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 02:31

Омбудсмен решил попросить у Путина паспорт для итальянского репортера

Омбудсмен ЛНР Сорока попросит Путина выдать гражданство РФ журналисту Лоруссо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока инициировала обращение к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу предоставления российского паспорта известному западному журналисту Винченцо Лоруссо, передает РИА Новости. Она намерена просить главу государства рассмотреть возможность его приема в гражданство РФ в исключительном порядке.

Как сообщила омбудсмен в беседе с агентством, она полностью поддерживает стремление итальянца связать свою жизнь с Россией. По мнению Сороки, репортерская и общественная деятельность Лоруссо заслуживает высокой оценки и соответствующего поощрения со стороны государства.

Его деятельность направлена на <…> изобличение антигуманной сущности украинского военно-политического режима и оголтелой русофобии европейской политической системы, — пояснила Сорока.

Ранее стало известно, что в итальянском городе Генуя также расклеили листовки, на которых изображен президент России и сделаны надписи на русском и итальянском языках «С днем рождения, президент!». Инициатива принадлежит общественно-политической ассоциации Contronarrazione и журналисту Винченцо Лоруссо.

гражданство
Владимир Путин
журналисты
ЛНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Омбудсмен решил попросить у Путина паспорт для итальянского репортера
Российские силы продолжают улучшать позиции под Славянском
Три аэропорта на Северном Кавказе закрылись для самолетов
Зачем на Олимпиадах раздают презервативы и почему они в дефиците на ОИ-2026
Сосулька убила 19-летнюю жительницу Нижнего Новгорода
Алиев анонсировал сроки подписания мира с Арменией
Российский рядовой «задушил» диверсию ВСУ
Витамин D: почему он так важен организму и в каких продуктах содержится
В Сети появилось видео приближающегося к МКС корабля Crew Dragon
«Почему их защищают?»: в РФПИ удивились реакции СМИ на скандал с Эпштейном
Путин блистательно ответил на провокационный вопрос о Тайване
«Угробил армию»: Зеленского уличили в транжирстве отобранных у Европы денег
Зеленского обвинили в намерении «украсть» выборы в стране
Организаторы Олимпиады решили проблему с нехваткой презервативов
Фигуранту дела о хищении у «Калашникова» ужесточили обвинение
Украинский дрон ранил двух жителей Белгородской области
Гражданство России, молчание об СВО, Зеленский: как живет Александр Ревва
Одессит напал на сотрудника ТЦК во время проверки документов
Человек стал жертвой взрыва в Сергиевом Посаде
«Худшее решение»: на Западе оценили отказ Зеленского от мирных переговоров
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.