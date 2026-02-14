Легкий хит для романтического ужина без мяса

Нужна идея быстрого ужина для завоевания сердца и при этом веганского? Рататуй в одной сковороде с тофу — яркий, ароматный и готов за 20 минут, как из ресторана. Подходит для влюбленных, следящих за фигурой.

Нарежьте баклажан (1 шт.), кабачок (1 шт.), болгарский перец (2 шт.) и помидоры (2 шт.) кубиками. Обжарьте на оливковом масле (2 ст. л.) с луком (1 шт.) и чесноком (2 зубчика) 5 минут. Добавьте тофу (150 г, нарезать кубиками) — он впитает вкусы и даст белок (140 ккал/порция). Тушите 10 минут под крышкой с тимьяном, солью, перцем и бальзамическим уксусом (1 ч. л.) для кислинки. Готовьте до мягкости овощей. Для романтического ужина разложите по тарелкам, посыпьте петрушкой и подайте с багетом или кускусом. Добавьте свечи и тихую музыку — магия обеспечена.

Один такой ужин — и романтический вечер запомнится надолго. Экспериментируйте и наслаждайтесь!

