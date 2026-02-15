Рубио и Зеленский «сверили часы» по обороне и экономике

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в социальной сети Х, что в Мюнхене во время конференции по безопасности провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы стороны сосредоточились на улучшении двусторонних связей.

Встреча была посвящена вопросам безопасности Киева, а также поиску путей для углубления кооперации в области обороны и экономики. Рубио подчеркнул, что Вашингтон нацелен на достижение долгосрочного урегулирования ситуации.

Президент Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию, — добавил госсекретарь.

Ранее Рубио сообщал, что переговорный процесс по Украине застопорился на самых сложных вопросах, работа над которыми еще не завершена. Дипломат назвал это плохой новостью, признав, что именно эти пункты требуют дальнейших усилий.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передавал, что европейские страны не будут представлены на предстоящих переговорах по Украине в Женеве. Встреча пройдет в трехстороннем формате с участием делегаций России, США и Украины.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что киевские власти нагнетают шумиху вокруг переговоров от отчаяния. Пока президент Украины Владимир Зеленский рассуждает о судьбе страны, российская армия, по словам политика, совершает решительные действия в зоне спецоперации.