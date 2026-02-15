Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 02:51

Болельщики устроили акцию в поддержку Гренландии на ОИ

Фанаты принесли на хоккейный матч между Данией и США флаг Гренландии

Национальный флаг Гренландии Национальный флаг Гренландии Фото: Reinhard Pantke/imagebroker.com/Global Look Press
На матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира между сборными Дании и США болельщики развернули флаг Гренландии, пишет US News. Они решили поддержать остров на фоне недавних заявлений главы Белого дома Дональда Трампа. Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 6:3 в пользу американской команды.

Флаг вывесили на 2-й минуте первого периода, когда датский форвард Ник Олесен открыл счет. Как только шайба влетела в ворота, оператор трансляции показал группу болельщиков, размахивающих большим флагом Гренландии. Как выяснилось позже, активистами оказались не датчане, а супруги Вита Калниня и Александр Калниньш — болельщики сборной Латвии.

Гренландский народ сам решает, что будет с Гренландией <…> поскольку Гренландия входит в состав Дании, мы поддерживаем обе страны в их противостоянии с США, — объяснили они свой поступок журналистам.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посоветовал жителям Дании «спать с одним открытым глазом». Так он ответил на вопрос датского телеканала TV2 о том, миновала ли угроза захвата Гренландии со стороны президента США. Вашингтон и европейские государства продолжают консультации по вопросу Гренландии. Стороны, по мнению американской администрации, находятся в конструктивном диалоге и «хорошо ладят».

Дания
Гренландия
фанаты
США
