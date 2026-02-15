Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 04:33

«Осудили»: на Западе сделали вывод после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Галузин: спонсоры Украины сделали выводы после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Страны, поддерживающие Киев, извлекли уроки из декабрьской атаки ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, партнеры воочию убедились в террористической сущности властей Украины.

Нападение с использованием 91 беспилотника дальнего радиуса действия было отбито в конце декабря прошлого года. Все дроны были уничтожены, жертв и разрушений не зафиксировано.

Российские военные передали американской стороне контроллер полетного задания, изъятый из сбитого беспилотника. В итоге организаторы атаки получили, в том числе, международное осуждение.

Это нападение осудили во многих странах, — указал Галузин.

Он добавил, что терроризм в любых формах недопустим. Такие действия не способствуют достижению политико-дипломатического решения конфликта.

Ранее на сайте МИД РФ появилась информация, что декабрьская атака ВСУ на государственную резиденцию президента России будет учитываться при формировании переговорной позиции Москвы. В ведомстве добавили, что такие шаги украинской стороны серьезно осложняют процесс поиска взаимоприемлемых решений.

ВСУ
выводы
Запад
резиденции
