Страны, поддерживающие Киев, извлекли уроки из декабрьской атаки ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, партнеры воочию убедились в террористической сущности властей Украины.
Нападение с использованием 91 беспилотника дальнего радиуса действия было отбито в конце декабря прошлого года. Все дроны были уничтожены, жертв и разрушений не зафиксировано.
Российские военные передали американской стороне контроллер полетного задания, изъятый из сбитого беспилотника. В итоге организаторы атаки получили, в том числе, международное осуждение.
Это нападение осудили во многих странах, — указал Галузин.
Он добавил, что терроризм в любых формах недопустим. Такие действия не способствуют достижению политико-дипломатического решения конфликта.
Ранее на сайте МИД РФ появилась информация, что декабрьская атака ВСУ на государственную резиденцию президента России будет учитываться при формировании переговорной позиции Москвы. В ведомстве добавили, что такие шаги украинской стороны серьезно осложняют процесс поиска взаимоприемлемых решений.