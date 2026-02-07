«Исключительно важно»: Пушков озвучил, на что повлиял украинский кризис Пушков: конфликт на Украине показал необходимость диалога России и США

Острота украинского кризиса наглядно продемонстрировала жизненную необходимость диалога между Россией и США, написал в своем Telegram-канале член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. Он отметил, что постепенное восстановление связей имеет исключительное значение для будущего мира.

Постепенно происходит восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном, что исключительно важно для судеб мира. Возможно, острота украинского кризиса, как ничто другое, показала жизненную необходимость такого диалога, — уточнил сенатор.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о предварительных договоренностях России и США о взаимном соблюдении ограничений по стратегическим вооружениям в течение еще полугода. Кроме того, президент США Дональд Трамп предложил разработать новый, усовершенствованный договор по СНВ вместо продления предыдущего соглашения СНВ-3.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что США не приобретут стратегического превосходства над Россией, даже если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений не будет продлен. По его мнению, сложившаяся ситуация в первую очередь нанесет ущерб Вашингтону.