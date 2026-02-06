США раскрыли главную «хотелку» Трампа по новому оружейному договору В Госдепе заявили о желании США более качественного договора по вооружениям

Администрация Соединенных Штатов намерена добиваться включения Китая в новый более качественный договор с Россией по контролю над вооружениями, заявил заместитель госсекретаря США Томас Динанно. Он пояснил, что президент США Дональд Трамп считает действующее соглашение по СНВ несовершенным, так как оно не распространяется на тактическое ядерное оружие и не учитывает Пекин, передает РИА Новости.

Президент [США] достаточно четко дал понять, что он хочет более качественного соглашения. Как всем известно, срок действия ДСНВ истек вчера. Президент вновь подтвердил это накануне вечером — он хочет нового договора, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что США не приобретут стратегического превосходства над Россией, даже если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений не будет продлен. По его мнению, сложившаяся ситуация в первую очередь нанесет ущерб Вашингтону.

Кроме того, лидер партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции Сергей Миронов заявил, что отсутствие нового Договора по СНВ не приведет к возобновлению холодной войны. По его мнению, США уклоняются от продления соглашения по причине своего отставания в гонке вооружений от Российской Федерации.