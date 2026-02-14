Готовлю волжский лапшевник — старинный рецепт с домашней лапшой и хрустящей корочкой — делюсь рецептом

Весь секрет этого блюда — в двухслойной текстуре. Снизу — нежный омлетный слой, пропитанный молоком, а сверху — хрустящая корочка из домашней лапши, которая готовится всего три минуты в духовке.

Сначала я готовлю домашнюю лапшу: смешиваю одно яйцо с двумя столовыми ложками воды, одной столовой ложкой растительного масла и щепоткой соли. Постепенно ввожу 160 г муки и вымешиваю тугое тесто. Заворачиваю его в пищевую пленку и даю отдохнуть 30 минут. Затем раскатываю тесто в очень тонкий пласт, накалываю вилкой по всей поверхности, чтобы не вздувалось, и отправляю в разогретую до 120°C духовку на 3 минуты. Вынимаю, немного остужаю и нарезаю тонкими ромбиками.

Для заливки взбиваю венчиком три оставшихся яйца с двумя столовыми ложками молока и щепоткой соли. В форму для запекания выкладываю нарезанную лапшу, равномерно заливаю яичной смесью и отправляю в духовку, разогретую до 140°C, на 30 минут до появления золотистой корочки. Подаю лапшевник горячим, при желании посыпав тертым сычужным сыром.

