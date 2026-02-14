Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 11:41

Готовлю волжский лапшевник — старинный рецепт с домашней лапшой и хрустящей корочкой — делюсь рецептом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Весь секрет этого блюда — в двухслойной текстуре. Снизу — нежный омлетный слой, пропитанный молоком, а сверху — хрустящая корочка из домашней лапши, которая готовится всего три минуты в духовке.

Сначала я готовлю домашнюю лапшу: смешиваю одно яйцо с двумя столовыми ложками воды, одной столовой ложкой растительного масла и щепоткой соли. Постепенно ввожу 160 г муки и вымешиваю тугое тесто. Заворачиваю его в пищевую пленку и даю отдохнуть 30 минут. Затем раскатываю тесто в очень тонкий пласт, накалываю вилкой по всей поверхности, чтобы не вздувалось, и отправляю в разогретую до 120°C духовку на 3 минуты. Вынимаю, немного остужаю и нарезаю тонкими ромбиками.

Для заливки взбиваю венчиком три оставшихся яйца с двумя столовыми ложками молока и щепоткой соли. В форму для запекания выкладываю нарезанную лапшу, равномерно заливаю яичной смесью и отправляю в духовку, разогретую до 140°C, на 30 минут до появления золотистой корочки. Подаю лапшевник горячим, при желании посыпав тертым сычужным сыром.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Проверено редакцией
Читайте также
Скандинавские гренки с паприкой и чесноком: даже надоевшая колбаса не нужна. Съедаются еще на сковороде
Общество
Скандинавские гренки с паприкой и чесноком: даже надоевшая колбаса не нужна. Съедаются еще на сковороде
Эти сырные шарики стали главным хитом на моих праздничных посиделках — готовлю их всего из трех ингредиентов
Общество
Эти сырные шарики стали главным хитом на моих праздничных посиделках — готовлю их всего из трех ингредиентов
Лютые морозы ниже –50, оттепель до +18: погода в РФ 16–22 февраля
Общество
Лютые морозы ниже –50, оттепель до +18: погода в РФ 16–22 февраля
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Здоровье/красота
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Воспитанников пермского детского сада кормили «просрочкой»
Регионы
Воспитанников пермского детского сада кормили «просрочкой»
еда
рецепты
сыры
запеканки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выложился весь»: фигуристка оценила выступление Гуменника на Олимпиаде
Ракетный удар по Белгороду: новости 14 февраля, блэкаут, сколько жертв
Рябков раскрыл, какое право народа замалчивают на Западе
Массовое ДТП «остановило» МКАД
В России могут начать следить за детскими сим-картами
Крыша жилого дома частично обрушилась под тяжестью снега в Тверской области
Российская армия разнесла центральную артиллерийскую базу вооружения ВСУ
Бойцы ВС России нашли схему позиций ВСУ и ударили по ним
«Можно убить»: Алферова откровенно высказалась о разводе с Бероевым
Вассерман объяснил, кому выгодно затягивание кризиса на Украине
США продолжат накачивать Украину оружием в рамках PURL
Украинскую делегацию заметили на границе Польши и Калининградской области
Почему не работает Telegram сегодня, 14 февраля: замедление, разблокировка
«Плохая новость»: Рубио высказался о ходе переговоров по Украине
«Я все испортил»: Малинин раскрыл причины громкого провала на Олимпиаде
«Мог бы быть в тройке»: в Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде
«Оттепель закончилась, теперь держитесь!» Морозы до –20 в Москве, прогноз
Рубио увидел прогресс в переговорах по Украине
«Выжить в Сумах»: Аид о 19-летних разведчиках, наемниках и настоящих героях
Облил бензином и поджег: почему ревность заставляет убивать?
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.