15 февраля 2026 в 02:31

Российские силы продолжают улучшать позиции под Славянском

Марочко: ВС РФ увеличили зону контроля на Славянском направлении за неделю

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские подразделения за минувшую неделю значительно продвинулись на Славянском участке фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, бойцы расширили зону контроля в районах Дибровы и Закотного. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Расширение зоны контроля позволяет российским силам закрепляться на новых рубежах и создавать условия для дальнейшего наступления. По словам эксперта, российские бойцы продолжают выдавливать украинские формирования вдоль реки Северский Донец.

Также в районе Кривой Луки уничтожен командный пункт украинских сил, что серьезно повлияло на боеспособность украинских подразделений в данном районе, — сказал Марочко.

Эта операция нарушила управление подразделениями ВСУ на данном участке. Успех российской армии снизил способность украинцев к организованному сопротивлению.

Ранее Марочко информировал, что командование украинских войск продолжает стягивать иностранных наемников на линию соприкосновения в Запорожской области. Очередное подразделение, полностью укомплектованное бойцами из-за рубежа, было замечено в районе города Орехова. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

