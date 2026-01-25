Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 11:55

До шашлыков далеко, но эта курочка выручает — готовлю так, и не отличить от мяса с мангала

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт доказывает, что для идеального результата не нужны сложные маринады и долгое вымачивание. Такое блюдо станет спасением и для праздника, и для будничного ужина, когда хочется чего-то действительно вкусного без лишних хлопот. Минимум грязной посуды — максимум удовольствия.

Восемь — десять куриных голеней промываю и хорошо обсушиваю бумажным полотенцем — это важно для корочки. В глубокой миске смешиваю сухие ингредиенты: три столовые ложки муки, столовую ложку сладкой молотой паприки, чайную ложку молотого кориандра, чайную ложку черного перца и полторы чайные ложки соли. Добавляю к сухой смеси четыре зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Тщательно все перемешиваю. Каждую подготовленную голень обильно обваливаю в этой ароматной смеси со всех сторон. Плотно, друг к другу, укладываю голени в форму для запекания (желательно, чтобы они соприкасались — так они станут сочнее). Отправляю форму в разогретую до 200 °C духовку на 40–50 минут. За это время на голенях образуется плотная, хрустящая, очень ароматная корочка, а мясо внутри приготовится и останется невероятно сочным. Подаю горячими.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

