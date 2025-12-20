Перечислены самые популярные схемы телефонного мошенничества в 2025 году

Самой распространенной схемой мошенничества являются звонки якобы от представителей «Почты России», сообщили «Газете.Ru» в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Аферисты сообщают о готовом к отправке заказном письме и просят продиктовать код.

Не менее популярны звонки от «сотрудников» операторов связи. Жертвам говорят о якобы грядущей блокировке номера из-за окончания срока действия сим-карты. Они также требуют сообщить СМС-код, после чего получают доступ к онлайн-банкам и порталу госуслуг. Третья схема: аферисты звонят от имени УК, спрашивают о количестве ключей и просят назвать «код для привязки оборудования». На деле этот код открывает доступ к вашему банковскому приложению. Также в топ вошли ложные уведомления от «Госуслуг», поддельные уведомления от налоговой, обман под видом курьерских служб и голосовые копии с использованием ИИ.

Там напомнили, что ни банк, ни госорганы, ни доставщики не просят кодов подтверждения по телефону. Смутить должен и факт, когда позвонивший давит на срочность.

Тем временем стало известно о новой схеме: мошенники начали рассылать электронные письма о якобы новогодних дивидендах. Злоумышленники заманивают потенциальных жертв праздничными бонусами и выплатами.