Огромные очереди образовались на остановках в Киеве

14 января 2026 в 01:46

Отсутствие электричества спровоцировало огромные очереди на остановках в Киеве

На киевском жилом массиве Оболонь образовались масштабные очереди на автобусных остановках. Как сообщает издание «Страна.ua», ситуация вызвана перебоями в работе городского электротранспорта.

Из-за отсутствия электроснабжения были вынуждены остановиться троллейбусы и трамваи. Киевская городская государственная администрация (КГГА) организовала их замену автобусами, однако предоставленного количества транспорта оказалось недостаточно для оперативной перевозки всех пассажиров. Это привело к скоплению людей на остановках и значительным задержкам в движении.

Энергетический кризис в столице Украины продолжает напрямую влиять на жизнь горожан, парализуя ключевые элементы инфраструктуры. Остановка электротранспорта и неспособность быстро компенсировать его работу автобусами привели к сбоям в пассажирских перевозках и ухудшению транспортной ситуации в одном из крупнейших районов города.

Ранее Киевская городская государственная администрация призвала жителей украинской столицы запастись свечами, а также проверить пауэрбанки и портативные зарядные станции. Такая рекомендация связана с возможными отключениями электричества в городе. Киевлян также призвали сделать запас воды и продуктов питания. Городские власти уже подготовили к работе 69 мобильных котельных.

