14 января 2026 в 02:20

«Растление молодого поколения»: в России призвали запретить игру GTA VI

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал запретить в России игру Grand Theft Auto VI из-за риска растления молодого поколения. В беседе с NEWS он отметил, что продукт содержит деструктивный контент, нарушающий базовые моральные нормы.

Создатели GTA VI намеренно идут на включение в свой продукт деструктивного и пошлого контента, совершенно неприемлемого для нравственного здоровья общества. Речь идет о планируемом появлении в игре сцен мужского стриптиза, что является прямым и циничным нарушением базовых моральных норм и традиционных духовных ценностей. Допуск подобного контента равносилен растлению молодого поколения. Требуется либо ввести жесткие законодательные ограничения на распространение подобных игр в РФ, либо обязать издателей выпускать специальные, очищенные от аморального контента версии для нашего рынка, — пояснил Иванов.

Он добавил, что популярность серии Grand Theft Auto лишь усиливает ее негативный потенциал как инструмента влияния на умы молодежи. При этом, по словам депутата, в ряде стран уже наблюдается ужесточение контроля над подобным контентом.

Популярность GTA делает ее особенно опасным инструментом влияния. Мы должны проявить гражданскую сознательность и не допустить, чтобы под видом развлечения нашим детям продавали яд растления и вседозволенности. Нельзя тратить деньги на продукцию, которая разрушает устои. Показательно, что даже в других странах разработчики вынуждены задумываться о системах верификации возраста из-за ужесточающегося законодательства. Наш долг — быть в этом вопросе более принципиальными, — резюмировал Иванов.

Ранее журналист Том Хендерсон заявил, что компания Rockstar Games завершила создание контента для Grand Theft Auto VI и сосредоточилась на финальной оптимизации. По его словам, разработчики устраняют баги и тестируют стабильность игры, чтобы релиз состоялся без крупных технических проблем.

