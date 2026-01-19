Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 17:13

Офис разработчика GTA VI оцепили после взрыва

Офис студии Rockstar North Офис студии Rockstar North Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Эдинбурге оцепили офис студии Rockstar North, которая разрабатывает игру Grand Theft Auto, передает BBC. По предварительным данным, экстренные службы выехали после сообщений о взрыве внутри здания на Холируд-роуд.

Представитель компании заявил, что пожарных вызвали для устранения повреждений конструкции здания. Уточняется, что взрыв мог произойти в котельной. Сообщений о пострадавших не поступало.

Rockstar North — один из ключевых элементов в цепочке, которая должна вывести GTA VI к релизу этой осенью после двух переносов. Теперь выход игры запланирован на 19 ноября 2026 года — почти на год позже изначально объявленной осени 2025-го. Затем релиз сместили на 26 мая 2026-го и лишь после этого перенесли снова — уже на ближайшую осень.

Ранее журналист Том Хендерсон заявил, что Rockstar Games завершила создание контента для Grand Theft Auto VI и сосредоточилась на финальной оптимизации. По его словам, разработчики устраняют баги и тестируют стабильность игры, чтобы релиз состоялся без крупных технических проблем.

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов между тем призвал запретить в России игру GTA VI из-за риска растления молодого поколения. Он отметил, что продукт содержит деструктивный контент, нарушающий базовые моральные нормы.

