Извращенец, скандалист и лжец: ради кого США взрывают Иран изнутри

Протестующий держит флаг с изображением Мухаммеда Резы Пехлеви, шаха Ирана до его свержения Исламской революцией, во время демонстрации

Беспорядки, происходящие в Иране, не обходятся без поддержки извне. Сын бывшего шаха Ирана Реза Пехлеви — младший назвал себя «лидером протестующей оппозиции». Он пользуется поддержкой Израиля и еще большей поддержкой США. Но в глазах мусульман Ирана это не плюс, а минус. Кто такой Реза Пехлеви — младший, почему его считают непригодным к лидерству и почему США при этом упорно продвигают его в новые руководители Ирана — в материале NEWS.ru.

Что сейчас происходит в Иране

Накануне 2026 года в Иране развернулись массовые протесты. Формальным поводом стали экономические трудности — обвал курса местной валюты. Оппозиционеры провоцируют столкновения с силами правопорядка, в результате счет убитых и пострадавших идет уже на сотни человек. По данным властей, в столице были сожжены 25 мечетей, повреждены десятки банков, госучреждений и автомобилей экстренных служб. От экономических требований радикальная оппозиция быстро перешла к требованиям смены власти.

Сейчас (после Исламской революции 1979 года) Иран — это исламская республика, где глава государства одновременно является высшим духовным лицом в стране — аятоллой (в настоящее время — Али Хаменеи) и определяет общую политику государства, а президент (ныне — Масуд Пезешкиан) руководит исполнительной властью. Основные решения президента обязательно согласовываются с аятоллой. До 1979 года Иран был классической монархией, возглавляемой шахом. Сейчас среди протестующих есть много сторонников восстановления монархии, однако в стране также много принципиальных противников подобной формы правления.

Политолог и востоковед Семен Багдасаров сказал NEWS.ru, что в настоящее время Реза Пехлеви — младший возглавляет Национальный совет Ирана — объединение нескольких партий, целью которого является возрождение монархии в стране.

«При этом даже среди сторонников монархии многие не признают его законным наследником и критически относятся к династии Пехлеви по ряду исторических причин», — отметил политолог.

Нынешние беспорядки, добавляет эксперт, иранские власти связывают с влиянием США и Израиля. Так, глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи на встрече с коллегами в Тегеране сообщил, что у Ирана есть документы, доказывающие причастность этих стран к террористическим действиям бунтовщиков.

Семилетний наследный принц Реза присутствует на коронации своего отца, шаха Мухаммеда Резы Пехлеви (1919–1980) Фото: Manchester Daily Express/PERD2/Global Look Press

При чем тут Реза Пехлеви — младший

Сын шаха Ирана (шахзаде — наследный принц) Реза Пехлеви заявил о готовности вернуться на родину «при первой же возможности» спустя десятилетия после свержения его отца. В эфире телеканала Fox News, ассоциированного с президентом США Дональдом Трампом, он отметил, что последний раз был в стране в 1978 году.

По словам Пехлеви, его якобы призывают «вмешаться и возглавить этот переходный период» и он готов к такой роли. При этом никаких официальных призывов от иранской оппозиции не было. Фактически Пехлеви-младший оказывается либо откровенным ставленником США, либо человеком, который просто сам себя провозгласил лидером.

Пехлеви-младший призвал иранцев к захвату власти и центров городов. При этом, как оказалось, его не волнуют возможные жертвы при таких действиях. В эфире телеканала CBS News на вопрос ведущей «Насколько это ответственно с вашей стороны — посылать иранцев на смерть? Вы ощущаете на себе эту ответственность?» он ответил: «Как я уже говорил, идет война. А на войне бывают потери».

Какой имидж сложился у Пехлеви

Вокруг персоны Пехлеви-младшего возникало множество скандалов, показывающих, что он абсолютно не умеет контролировать даже собственное ближайшее окружение. Так, в 1990 году на него подал в суд его бывший телохранитель Али Шахбази. Он рассказал, что при бегстве вместе с шахской семьей оставил в Иране имущество на $400 000, а принц обещал: «Не волнуйтесь. Я буду оплачивать ваши расходы и заботиться о вас лучше, чем мой отец».

Но после Пехлеви-младший, видимо, передумал и возмещать потери телохранителю не стал. Али потребовал выплаты обещанной пенсии, однако суд США ему отказал с мотивировкой: «Вас уволили как наемного работника, ибо у вашего хозяина закончились средства». При этом судья заявил, что Пехлеви-младший не знает, как расходуются его собственные деньги, и вообще не разбирается в финансовых выплатах. Пехлеви даже расплакался в суде, услышав такое замечание.

«Ничтожество, обманщик и трус», — так назвал бывшего босса его собственный телохранитель после суда.

Реза Пехлеви (в центре), наследный принц Ирана и сын шаха, свергнутого в ходе революции 1979 года, присутствует на траурной церемонии по Махсе Амини Фото: Allison Bailey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Впоследствии ряд американских СМИ подтвердил, что принц действительно не контролирует собственные средства и откровенно транжирит их, благо его отец при бегстве из Ирана вывел в США средства в общей сложности на миллиард долларов. При этом наследник шаха умудрился залезть в долги и, по версии журналистов, по факту является банкротом.

Но тут возникает законный вопрос: может ли быть лидером страны человек, не контролирующий даже собственный кошелек?

Кроме того, имидж продвигаемого США лидера подпортил и семейный скандал. Оказалось, что жена Пехлеви-младшего крутит роман с тренером по фитнесу, а сам наследный принц на это никак не реагирует. В исламском мире это считается непозволительным оскорблением, влекущим как минимум развод. Даже на Западе в соцсетях Пехлеви-младшего открыто называют извращенцем, которому просто нравятся измены жены.

Каковы перспективы у Пехлеви-младшего

По словам Багдасарова, вопрос о том, сможет ли Пехлеви-младший стать реальным лидером, а не самоназначенным клоуном, остается открытым.

«Он пользуется поддержкой США и Израиля, поддерживает хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Однако в случае свержения режима в Иране возможна гражданская война. Внутри страны у него будет множество противников — среди левых организаций, сепаратистов и других групп, выступающих против монархии. Если США помогут ему прийти к власти, перспективы его правления будут очень сложными. Разногласия внутри страны и возможная борьба за власть могут привести к его свержению или затяжному конфликту», — пояснил Багдасаров.

Политолог Вадим Козюлин пояснил NEWS.ru, что перспективы Пехлеви-младшего весьма туманны даже при поддержке Вашингтона.

«Это человек, явно не пригодный на роль серьезного лидера, и даже сами США его оценивают так же. Но понятно, что в нынешней ситуации его связь с Вашингтоном — недостаток. Шансы у него есть, но старшее поколение иранцев и большое количество молодежи вряд ли будут ему доверять. Скорее всего, если протесты в Иране выльются в реальный переворот, то там найдется какой-то свой, новый лидер, который затмит Пехлеви. Кроме того, не исключен вариант, что и США поначалу могут использовать Пехлеви для свержения Хаменеи, а затем поставить там кого-то другого, не связанного со скандалами шахского наследника», — сказал Козюлин.

При этом эксперт особо подчеркнул, что власть в Иране «достаточно крепкая» и ее «рано списывать со счетов».

