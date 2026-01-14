Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 02:00

Извращенец, скандалист и лжец: ради кого США взрывают Иран изнутри

Протестующий держит флаг с изображением Мухаммеда Резы Пехлеви, шаха Ирана до его свержения Исламской революцией, во время демонстрации Протестующий держит флаг с изображением Мухаммеда Резы Пехлеви, шаха Ирана до его свержения Исламской революцией, во время демонстрации Фото: David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press
Беспорядки, происходящие в Иране, не обходятся без поддержки извне. Сын бывшего шаха Ирана Реза Пехлеви — младший назвал себя «лидером протестующей оппозиции». Он пользуется поддержкой Израиля и еще большей поддержкой США. Но в глазах мусульман Ирана это не плюс, а минус. Кто такой Реза Пехлеви — младший, почему его считают непригодным к лидерству и почему США при этом упорно продвигают его в новые руководители Ирана — в материале NEWS.ru.

Что сейчас происходит в Иране

Накануне 2026 года в Иране развернулись массовые протесты. Формальным поводом стали экономические трудности — обвал курса местной валюты. Оппозиционеры провоцируют столкновения с силами правопорядка, в результате счет убитых и пострадавших идет уже на сотни человек. По данным властей, в столице были сожжены 25 мечетей, повреждены десятки банков, госучреждений и автомобилей экстренных служб. От экономических требований радикальная оппозиция быстро перешла к требованиям смены власти.

Сейчас (после Исламской революции 1979 года) Иран — это исламская республика, где глава государства одновременно является высшим духовным лицом в стране — аятоллой (в настоящее время — Али Хаменеи) и определяет общую политику государства, а президент (ныне — Масуд Пезешкиан) руководит исполнительной властью. Основные решения президента обязательно согласовываются с аятоллой. До 1979 года Иран был классической монархией, возглавляемой шахом. Сейчас среди протестующих есть много сторонников восстановления монархии, однако в стране также много принципиальных противников подобной формы правления.

Политолог и востоковед Семен Багдасаров сказал NEWS.ru, что в настоящее время Реза Пехлеви — младший возглавляет Национальный совет Ирана — объединение нескольких партий, целью которого является возрождение монархии в стране.

«При этом даже среди сторонников монархии многие не признают его законным наследником и критически относятся к династии Пехлеви по ряду исторических причин», — отметил политолог.

Нынешние беспорядки, добавляет эксперт, иранские власти связывают с влиянием США и Израиля. Так, глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи на встрече с коллегами в Тегеране сообщил, что у Ирана есть документы, доказывающие причастность этих стран к террористическим действиям бунтовщиков.

Семилетний наследный принц Реза присутствует на коронации своего отца, шаха Мухаммеда Резы Пехлеви (1919–1980) Семилетний наследный принц Реза присутствует на коронации своего отца, шаха Мухаммеда Резы Пехлеви (1919–1980) Фото: Manchester Daily Express/PERD2/Global Look Press

При чем тут Реза Пехлеви — младший

Сын шаха Ирана (шахзаде — наследный принц) Реза Пехлеви заявил о готовности вернуться на родину «при первой же возможности» спустя десятилетия после свержения его отца. В эфире телеканала Fox News, ассоциированного с президентом США Дональдом Трампом, он отметил, что последний раз был в стране в 1978 году.

По словам Пехлеви, его якобы призывают «вмешаться и возглавить этот переходный период» и он готов к такой роли. При этом никаких официальных призывов от иранской оппозиции не было. Фактически Пехлеви-младший оказывается либо откровенным ставленником США, либо человеком, который просто сам себя провозгласил лидером.

Пехлеви-младший призвал иранцев к захвату власти и центров городов. При этом, как оказалось, его не волнуют возможные жертвы при таких действиях. В эфире телеканала CBS News на вопрос ведущей «Насколько это ответственно с вашей стороны — посылать иранцев на смерть? Вы ощущаете на себе эту ответственность?» он ответил: «Как я уже говорил, идет война. А на войне бывают потери».

Какой имидж сложился у Пехлеви

Вокруг персоны Пехлеви-младшего возникало множество скандалов, показывающих, что он абсолютно не умеет контролировать даже собственное ближайшее окружение. Так, в 1990 году на него подал в суд его бывший телохранитель Али Шахбази. Он рассказал, что при бегстве вместе с шахской семьей оставил в Иране имущество на $400 000, а принц обещал: «Не волнуйтесь. Я буду оплачивать ваши расходы и заботиться о вас лучше, чем мой отец».

Но после Пехлеви-младший, видимо, передумал и возмещать потери телохранителю не стал. Али потребовал выплаты обещанной пенсии, однако суд США ему отказал с мотивировкой: «Вас уволили как наемного работника, ибо у вашего хозяина закончились средства». При этом судья заявил, что Пехлеви-младший не знает, как расходуются его собственные деньги, и вообще не разбирается в финансовых выплатах. Пехлеви даже расплакался в суде, услышав такое замечание.

«Ничтожество, обманщик и трус», — так назвал бывшего босса его собственный телохранитель после суда.

Реза Пехлеви (в центре), наследный принц Ирана и сын шаха, свергнутого в ходе революции 1979 года, присутствует на траурной церемонии по Махсе Амини Реза Пехлеви (в центре), наследный принц Ирана и сын шаха, свергнутого в ходе революции 1979 года, присутствует на траурной церемонии по Махсе Амини Фото: Allison Bailey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Впоследствии ряд американских СМИ подтвердил, что принц действительно не контролирует собственные средства и откровенно транжирит их, благо его отец при бегстве из Ирана вывел в США средства в общей сложности на миллиард долларов. При этом наследник шаха умудрился залезть в долги и, по версии журналистов, по факту является банкротом.

Но тут возникает законный вопрос: может ли быть лидером страны человек, не контролирующий даже собственный кошелек?

Кроме того, имидж продвигаемого США лидера подпортил и семейный скандал. Оказалось, что жена Пехлеви-младшего крутит роман с тренером по фитнесу, а сам наследный принц на это никак не реагирует. В исламском мире это считается непозволительным оскорблением, влекущим как минимум развод. Даже на Западе в соцсетях Пехлеви-младшего открыто называют извращенцем, которому просто нравятся измены жены.

Каковы перспективы у Пехлеви-младшего

По словам Багдасарова, вопрос о том, сможет ли Пехлеви-младший стать реальным лидером, а не самоназначенным клоуном, остается открытым.

«Он пользуется поддержкой США и Израиля, поддерживает хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Однако в случае свержения режима в Иране возможна гражданская война. Внутри страны у него будет множество противников — среди левых организаций, сепаратистов и других групп, выступающих против монархии. Если США помогут ему прийти к власти, перспективы его правления будут очень сложными. Разногласия внутри страны и возможная борьба за власть могут привести к его свержению или затяжному конфликту», — пояснил Багдасаров.

Политолог Вадим Козюлин пояснил NEWS.ru, что перспективы Пехлеви-младшего весьма туманны даже при поддержке Вашингтона.

«Это человек, явно не пригодный на роль серьезного лидера, и даже сами США его оценивают так же. Но понятно, что в нынешней ситуации его связь с Вашингтоном — недостаток. Шансы у него есть, но старшее поколение иранцев и большое количество молодежи вряд ли будут ему доверять. Скорее всего, если протесты в Иране выльются в реальный переворот, то там найдется какой-то свой, новый лидер, который затмит Пехлеви. Кроме того, не исключен вариант, что и США поначалу могут использовать Пехлеви для свержения Хаменеи, а затем поставить там кого-то другого, не связанного со скандалами шахского наследника», — сказал Козюлин.

При этом эксперт особо подчеркнул, что власть в Иране «достаточно крепкая» и ее «рано списывать со счетов».

