14 января 2026 в 02:39

Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком городе

Bild: диверсия могла стать причиной схода поезда с рельсов в немецком Эссене

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вечером 12 января в немецком городе Эссен (земля Северный Рейн — Вестфалия) грузовой поезд сошел с рельсов, сообщает газета Bild. Власти не исключают версию умышленной диверсии.

По данным издания, на месте происшествия следователи обнаружили на путях несколько металлических зажимов. Расследование должно установить, были ли они преднамеренно установлены для схода поезда или оказались на рельсах случайно — например, с расположенной поблизости стройплощадки. Инцидент вызвал особую тревогу, поскольку локомотив вел за собой 20 цистерн с опасными грузами по 25 тонн каждая.

К счастью, только ось локомотива вышла из колеи. Однако есть сенсационная деталь: всего за несколько часов до этого по этому месту должен был проехать американский военный конвой, — пишет издание.

Поезд армии США с боеприпасами и военным оборудованием из-за задержки был перенаправлен. Этот факт усиливает подозрения в возможной целенаправленной диверсии. По словам офицера службы охраны государства, установка подобных скоб не требует специальных знаний. В настоящее время полиция выясняет, кто мог стоять за возможной акцией, и почему другие составы, прошедшие по участку ранее, не пострадали.

Ранее сообщалось, что на перегоне Кизитеринка — Проточная Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда. Авария привела к задержкам движения составов. Пострадавших не было.

поезда
рельсы
Германия
диверсии
