14 января 2026 в 02:15

В Новокузнецке проверят анализы медработников печально известного роддома

Перминова: анализы работников роддома в Новокузнецке отправили в лабораторию

Лаборатория Лаборатория Фото: Shutterstock/FOTODOM
Смывы, взятые у медицинских работников роддома №1 Новокузнецка, где в январе скончались девять новорожденных, направлены в лаборатории, сообщила РИА Новости глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. По ее словам, инфекционных возбудителей в них не обнаружено.

Все необходимые процедуры выполнены оперативно. Перминова подчеркнула, что расследование будет продолжено до полного выяснения причин произошедшего.

На данный момент можно сказать, что были сделаны все необходимые смывы, какие положено сделать с медицинских работников. Они были оперативно направлены в лаборатории. По предварительной информации, инфекции обнаружено не было, — сказала она.

Сенатор также находится на связи с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой, которая проведет проверку на месте. Перминова заявила о необходимости оценить ситуацию во всех российских роддомах, если будут выявлены системные нарушения.

Роддом в Новокузнецке был закрыт из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией, а его главный врач отстранен от должности. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.

анализы
Новокузнецк
роддом
проверки
