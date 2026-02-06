Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 21:12

В Красноярске мать устроила перформанс под окнами роддома

В Красноярске мать приехала к роддому поддержать дочь с шариками и плакатом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Красноярске мать, несмотря на мороз и ветер, приехала к окнам перинатального центра с воздушными шарами и плакатом, чтобы поддержать свою беременную дочь. Ее трогательный поступок стал поддержкой для всех будущих мам в роддоме. Женщина держала в руках плакат с надписью «Девочки мои, держитесь».

Вот так мама приехала поддержать двух — а поддержала целый перинатальный центр, — рассказала одна из девушек.

Ранее в Петербурге новорожденная девочка попала в реанимацию с пневмонией после того, как врачи родильного дома задержали экстренное кесарево сечение на 17 часов. По словам матери, из-за этого ребенок наглотался первородного кала, что привело к осложнениям и необходимости ИВЛ. Женщина подала жалобу.

До этого стало известно, что с 1 марта 2026 года в России начнет работу единый регистр данных о беременных женщинах, вставших на учет до 12 недель. Система будет фиксировать информацию об исходах беременности, критических состояниях, а также о выявленных патологиях у детей. По словам депутата Василины Кулиевой, это позволит анализировать ситуацию с рождаемостью в реальном времени и оперативно реагировать на проблемы.

матери
роддом
поддержка
Красноярск
