Стало известно еще о двух жертвах роддома в Новокузнецке SHOT: два младенца умерли в роддоме Новокузнецка в 2021 году

Telegram-канал SHOT сообщает, что в ГКБ № 1 Новокузнецка задолго до массовой гибели новорожденных в январе 2026 года умерли два младенца. По сведениям канала, трагедии произошли в 2021 году.

В публикации канала отмечается, что находившаяся на последнем месяце беременности россиянка тогда столкнулась с проблемами, связанными с медицинским обслуживанием, — несмотря на достижение полного срока вынашивания, сотрудники родильного дома неоднократно откладывали ее госпитализацию. Канал утверждает, что попасть в роддом удалось только после того, как ей стало плохо, однако врачи констатировали смерть младенца внутриутробно. По сообщению канала, тогда суд постановил выплатить компенсацию морального ущерба в размере 500 тыс. рублей.

В публикации канала приводится и другой трагический случай, произошедший в тот же период: женщина также потеряла ребенка на последних неделях беременности. Канал утверждает, что причиной стала неправильно оказанная медпомощь, за что с больницы взыскали моральную компенсацию в размере 1 млн рублей.

Ранее временно отстраненный от работы главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, где за несколько дней скончались девять младенцев, Виталий Херасков заявил, что точная причина смерти детей пока не известна. По его словам, роддом принимал сложных, недоношенных пациентов с патологиями.