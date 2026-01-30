Россиянка рассказала, как врачи в роддоме едва не погубили ее младенца

Новорожденная девочка оказалась в реанимации с пневмонией после того, как врачи петербургского родильного дома задержали экстренное кесарево сечение на 17 часов, передает 78.ru со ссылкой на слова матери ребенка. Женщина заявила, что из-за этого младенец наглотался первородного кала.

Из-за того, что меня протянули, ребенок наглотался мекония <...> Обычная санация ей не помогла, — рассказала она.

По словам матери новорожденной, она обратилась в роддом со схватками на 39–40 неделе в ноябре прошлого года. Ей потребовалась экстренное кесарево сечение из-за тазового предлежания и отрицательного резуса крови. Вместо оперативной помощи, как отметила женщина, врачи в течение суток останавливали ей схватки капельницами.

После родов девочка несколько дней провела под ИВЛ, а затем была переведена в другую больницу, где ее состояние удалось стабилизировать. Пострадавшая уже подала жалобу в Комитет по здравоохранению, который выявил нарушения, и готовится обратиться в суд, обвиняя конкретного врача в неэтичных высказываниях и отказе от своевременного проведения операции.

Ранее жительница Санкт-Петербурга также столкнулась с халатностью врачей в роддоме, что привело к неизлечимой инвалидности ее ребенка. Известно, что женщина при этом заключила контракт с акушером‑гинекологом и акушеркой в роддоме № 9 за 90 тысяч рублей.