14 января 2026 в 01:25

Прокуратура проверит московский ТЦ после гибели птиц

Природоохранная прокуратура Москвы начала служебное расследование из-за гибели пернатых в одном из торговых центров на севере столицы, сообщила пресс-служба ведомства. Поводом стала информация о том, что птицы попадают в ловушку, смонтированную под потолком здания.

Межрайонная природоохранная прокуратура г. Москвы организовала проверку информации о гибели птиц в конструкциях торгового центра на севере Москвы, говорится в публикации.

По предварительным данным, в качестве защитной меры под потолочными конструкциями торгового комплекса были натянуты специальные сетки. Однако эти сетки не отпугивают птиц, а становятся для них смертельной ловушкой. Залетев под крышу, пернатые не могут самостоятельно выбраться из сетчатого полотна и погибают.

Ранее стало известно, что в московском торговом центре «Авиапарк» сняли защитные сетки для отпугивания птиц. Конструкции демонтировали в ночь на 13 января после того, как сотрудников комплекса обвинили в жестоком обращении с животными.

До этого депутат Госдумы Юлия Дрожжина обратилась в прокуратуру и МВД с просьбой проверить информацию о массовой гибели птиц в ловушках в ТЦ «Авиапарк». Очевидцы в соцсетях сообщали, что пернатые погибают в них на глазах у посетителей, включая детей.

