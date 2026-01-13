Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 15:20

В ТЦ «Авиапарк» сняли защитные сетки после жалоб на гибель птиц

Покупатели в торговом центре «Авиапарк» в Москве Покупатели в торговом центре «Авиапарк» в Москве Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В московском торговом центре «Авиапарк» сняли защитные сетки для отпугивания птиц, сообщила пресс-служба ТЦ в соцсети «ВКонтакте». Конструкции демонтировали в ночь на 13 января после того, как сотрудников комплекса обвинили в жестоком обращении с животными.

Мы приняли решение отказаться от использования защитных сеток для птиц, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Юлия Дрожжина обратилась в прокуратуру и МВД с просьбой проверить информацию о массовой гибели птиц в ловушках в ТЦ «Авиапарк». Скандал разразился из-за сетей, установленных под куполом здания для отлова залетающих птиц. Очевидцы в соцсетях сообщали, что пернатые погибают в них на глазах у посетителей, включая детей. Руководство центра оперативно отреагировало на обвинения, опровергнув информацию о вреде для птиц.

До этого в Ростовской области сотрудники Росприроднадзора и парка «Малинки» спасли раненого пеликана, который вмерз в лед на Таганрогском заливе. Птицу посадили на карантин под присмотром специалистов, после восстановления ее планируют выпустить на волю.

Россия
Москва
торговые центры
жалобы
птицы
