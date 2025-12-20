Всплыли засекреченные фото Клинтона в джакузи с одной из жертв Эпштейна Клинтон на засекреченном фото в джакузи был рядом с жертвой Эпштейна

На одной из засекреченных фотографий экс-президента США Билла Клинтона в джакузи запечатлена одна из жертв сексуального насилия финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Министерство юстиции Соединенных Штатов. Лицо этого человека на снимке скрыто черным прямоугольником. Эта мера была принята с целью защиты личности пострадавшего.

На одном из кадров бывший глава Белого дома лежит в воде, заложив руки за голову. Рядом с ним находится человек с закрытым лицом. На другой фотографии Клинтон плавает в бассейне, оформленном в греческом стиле, в окружении двух женщин. Также существует снимок, где Клинтон и Эпштейн стоят в обнимку, облаченные в шелковые рубашки с узором.

Ранее провокационный портрет бывшего президента США нашли в нью-йоркском таунхаусе Эпштейна. На сатирическом полотне политик изображен в синем платье. Это знаменитое платье принадлежало его бывшей стажерке Монике Левински. Клинтон в этом наряде сидит в Овальном кабинете и ухмыляется. Именно данная вещь с уликами стала центральным элементом дела об импичменте президента в 1998 году.