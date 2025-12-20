Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 10:43

Всплыли засекреченные фото Клинтона в джакузи с одной из жертв Эпштейна

Клинтон на засекреченном фото в джакузи был рядом с жертвой Эпштейна

Бывший президент Билл Клинтон в джакузи и женщина, лицо которой было засекречено Бывший президент Билл Клинтон в джакузи и женщина, лицо которой было засекречено Фото: Department Of Justice/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На одной из засекреченных фотографий экс-президента США Билла Клинтона в джакузи запечатлена одна из жертв сексуального насилия финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Министерство юстиции Соединенных Штатов. Лицо этого человека на снимке скрыто черным прямоугольником. Эта мера была принята с целью защиты личности пострадавшего.

На одном из кадров бывший глава Белого дома лежит в воде, заложив руки за голову. Рядом с ним находится человек с закрытым лицом. На другой фотографии Клинтон плавает в бассейне, оформленном в греческом стиле, в окружении двух женщин. Также существует снимок, где Клинтон и Эпштейн стоят в обнимку, облаченные в шелковые рубашки с узором.

Ранее провокационный портрет бывшего президента США нашли в нью-йоркском таунхаусе Эпштейна. На сатирическом полотне политик изображен в синем платье. Это знаменитое платье принадлежало его бывшей стажерке Монике Левински. Клинтон в этом наряде сидит в Овальном кабинете и ухмыляется. Именно данная вещь с уликами стала центральным элементом дела об импичменте президента в 1998 году.

США
Билл Клинтон
скандалы
Джеффри Эпштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, кого будет поддерживать Россия
Раскрыта причина ДТП с шестью трупами под Омском
Минобороны заявило об освобождении двух населенных пунктов
Телеведущий Молчанов отказался комментировать слухи о госпитализации
Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой
ЦИК назвал оптимальные сроки подготовки к выборам на Украине
В ДНР рассказали о бесчеловечной тактике ВСУ при отступлении
Куда поехать на Новый год с маленькими детьми: лучшие направления-2026
Названы пять главных препятствий на пути к миру на Украине
«Бросили, как котят»: пленный пристыдил Киев за живой щит из поваров
В Госдуме приготовили защиту от «эффекта Долиной»
Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 декабря
Раскрыто число погибших в ДТП с фурами и пассажирским автобусом под Омском
Налет БПЛА на Воронежскую область вызвал задержку поездов
Россияне застряли на Шри-Ланке из-за отсутствия свободных самолетов
Депутат назвал ключевую тему прямой линии с Путиным
Власти захотели исключить деятельность астрологов из официальной экономики
США пригрозили задержанием прибывающим в страну детям-нелегалам
Присяга рэпера Macan попала на видео
Полковник раскрыл, где ВСУ могут начать контрнаступление под Новый год
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.