Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 17:55

Забыла про оливье. Салат «Улыбка» — ваше новое новогоднее правило. Сочетание вкусов — просто гениальное

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат действительно дарит улыбку своими неожиданными и удачными сочетаниями. Сочная курица, сладкие кусочки ананаса, пикантный сыр и сытный картофель создают удивительно гармоничную композицию, а хрустящие грецкие орехи добавляют приятную фактуру. Это идеальная легкая и праздничная альтернатива привычным, более тяжелым салатам.

Для приготовления возьмите: 300 г отварного куриного филе, 200 г консервированного ананаса (кусочками), 100 г грецких орехов, 150 г твердого сыра, 3 отварные картофелины, 150 г майонеза, соль по вкусу. Ананас откиньте на сито, чтобы стек лишний сироп, и обсушите. Картофель и курицу нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и крупно порубите. На широкое плоское блюдо выложите слоями: сначала картофель, слегка посоленный и промазанный майонезом. Затем распределите курицу и снова майонез. Следующим слоем выложите ананас, а за ним — сыр, который также нужно покрыть тонкой сеткой майонеза. Верхний слой густо посыпьте рублеными грецкими орехами, создавая «улыбку». Для яркости можно украсить салат зернами граната. Дайте блюду пропитаться в холодильнике 2-3 часа перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Под чай, плед и близких рядом: хорошее новогоднее кино для вечера — три фильма с высоким рейтингом
Общество
Под чай, плед и близких рядом: хорошее новогоднее кино для вечера — три фильма с высоким рейтингом
Как очистить духовку без скребков и химии: проверенные домашние методы, которые возвращают блеск и чистоту
Общество
Как очистить духовку без скребков и химии: проверенные домашние методы, которые возвращают блеск и чистоту
Инжир и вишня — теперь это моя топ-начинка для пирога: готовлю изысканный десерт с карамельными нотками
Общество
Инжир и вишня — теперь это моя топ-начинка для пирога: готовлю изысканный десерт с карамельными нотками
Инжир и вишня — теперь это моя топ-начинка для пирога: готовлю изысканный десерт с карамельными нотками
Общество
Инжир и вишня — теперь это моя топ-начинка для пирога: готовлю изысканный десерт с карамельными нотками
Котлеты по-киевски — ваш идеальный ужин на сковороде. Классический рецепт с изюминкой: вкуснее кордон блю и запеканок
Общество
Котлеты по-киевски — ваш идеальный ужин на сковороде. Классический рецепт с изюминкой: вкуснее кордон блю и запеканок
рецепты
кулинария
курица
ананасы
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве прогулка обернулась похищением и перепродажей шпица
Подозреваемого в разжигании ненависти пермяка признали экстремистом
В Сети появилось видео с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
«Рассадник педофилов»: в Госдуме назвали условие для разблокировки Roblox
Прохор Шаляпин рассказал о трагическом инциденте на концерте
Развод, шоу «Голос», слитые фото: куда пропала Анна Асти
Лимонный ликер за 3 часа: альтернатива классическому лимончелло
Замдиректора школы уволили за мат в тестах
Россиянам рассказали, сколько продлится период «охлаждения» сим-карт
Боярский перечислил, что требовалось от WhatsApp до блокировки
Тихая революция: как звукопоглощающие окна меняют жизнь в мегаполисе
Трамп пригласит страны бывшего СССР на саммит G20
Депутат Боярский рассказал, как развиваются российские нейросети
«Каникулы начались?»: Медведев высмеял миротворческую риторику Европы
А было ли растление? Бастрыкин вступился за учительницу из Петербурга
«Латать дыры бессмысленно»: военэксперт о перспективах ВСУ в Гуляйполе
«Не волнуйтесь, будет хуже»: Мелони сделала прогноз на 2026 год
Исчезли на 12 лет: дочь дипломата убила мать и братьев ради наследства?
В Израиле восхитились российским «ловцом» истребителей-невидимок НАТО
Евросоюз сметает санкционную российскую рыбу
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.