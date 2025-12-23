Забыла про оливье. Салат «Улыбка» — ваше новое новогоднее правило. Сочетание вкусов — просто гениальное

Этот салат действительно дарит улыбку своими неожиданными и удачными сочетаниями. Сочная курица, сладкие кусочки ананаса, пикантный сыр и сытный картофель создают удивительно гармоничную композицию, а хрустящие грецкие орехи добавляют приятную фактуру. Это идеальная легкая и праздничная альтернатива привычным, более тяжелым салатам.

Для приготовления возьмите: 300 г отварного куриного филе, 200 г консервированного ананаса (кусочками), 100 г грецких орехов, 150 г твердого сыра, 3 отварные картофелины, 150 г майонеза, соль по вкусу. Ананас откиньте на сито, чтобы стек лишний сироп, и обсушите. Картофель и курицу нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и крупно порубите. На широкое плоское блюдо выложите слоями: сначала картофель, слегка посоленный и промазанный майонезом. Затем распределите курицу и снова майонез. Следующим слоем выложите ананас, а за ним — сыр, который также нужно покрыть тонкой сеткой майонеза. Верхний слой густо посыпьте рублеными грецкими орехами, создавая «улыбку». Для яркости можно украсить салат зернами граната. Дайте блюду пропитаться в холодильнике 2-3 часа перед подачей.

