Рекомендую всем: салат «Сюрприз» станет главным открытием вашего Нового года. Название говорит само за себя

Этот салат полностью оправдывает свое название, сочетая, казалось бы, в простых ингредиентах неожиданную глубину и гармонию вкуса. Нежная курица, сладковатый чернослив, пикантный сыр и свежий огурец создают поистине удивительную композицию. Его секрет — в идеальном балансе и том самом «сюрпризе», когда знакомые продукты вместе раскрываются по-новому, делая блюдо запоминающимся хитом.

Для салата вам понадобится: 400 г отварного куриного филе, 150 г чернослива без косточек, 200 г твердого сыра, 3 отварных яйца, свежий огурец, зубчик чеснока, майонез для пропитки, соль по вкусу. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, чтобы он стал мягким, затем обсушите и нарежьте соломкой. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Яйца и сыр натрите на крупной терке. Огурец очистите от кожуры и также натрите на терке, слегка отжав лишний сок. Для заправки смешайте майонез с пропущенным через пресс чесноком. На плоское блюдо выкладывайте салат слоями, слегка промазывая каждый чесночным майонезом: курица, чернослив, яйца, огурец, сыр. Верхний слой аккуратно разровняйте. Дайте салату настояться в холодильнике минимум 3-4 часа, а лучше всю ночь, чтобы все слои пропитались. Перед подачей можно украсить веточкой зелени или ягодами клюквы.

