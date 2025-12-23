Грудка превратится в мягчайшие рулетики благодаря этому рецепту: порадуйте себя на Новый год

Грудка превратится в мягчайшие рулетики благодаря этому рецепту: порадуйте себя на Новый год

Благодаря этому рецепту куриная грудка превратится в мягчайшие рулетики с начинкой. Порадуйте себя этой вкуснятиной на ужин или Новый год!

Вкус получается нежнейшим: сочное, пропеченное куриное мясо и тающая, ароматная сырно-чесночная начинка создают идеальную гармонию.

Вам понадобится: 2 крупные куриные грудки (разрезать вдоль на 2 плоских филе каждую, отбить в тонкие пласты), 200 г творожного сыра, пучок свежего укропа (мелко порубить), 1 зубчик чеснока (продавить), соль, черный перец. Духовку разогрейте до 180 °C. Каждое отбитое филе посолите и поперчите. Смешайте творожный сыр с укропом и чесноком. Равномерно намажьте сырную начинку на филе. Плотно сверните филе в рулет, начиная с узкого края. Выложите рулетики швом вниз в форму для запекания, смазанную маслом. Накройте форму плотно фольгой. Запекайте 25 минут, затем снимите фольгу и запекайте еще 10 минут до легкой румяной корочки. Дайте немного остыть в форме.

Ранее стало известно, как приготовить курицу терияки в форме шашлычков. Отменное горячее на Новый год.