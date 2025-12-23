Делаем заранее, а 31 начиняем: хрустящие кулечки из лаваша — хитовая закуска

Делаем заранее, а 31 начиняем! Готовим хрустящие кулечки из лаваша — хитовая закуска, которую готовят за день — не размокают, не теряют хруст и вкус. Гости в восторге, а вы отдыхаете! Легко, быстро и эффектно на Новый год или день рождения.

Ингредиенты: лаваш — 6 шт., шампиньоны — 7 шт., куриные бедра — 3 шт., твердый сыр — 100 г, яйца вареные — 2 шт., сметана — 3–4 ст. л., соль, перец, чеснок — 1 зубчик, кунжут, творожный сыр, укроп, зерна граната — для декора.

Разрежьте лаваш на полоски сверните каждую в тугой кулечек, закрепите зубочисткой. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом и запеките при 180 °C 10 минут до золотистой корочки. Остудите. Для начинки обжарьте мелко нарезанные шампиньоны с луком до сухости. Отварите бедра, измельчите мясо. Натрите сыр и яйца крупно. Смешайте все со сметаной, чесноком через пресс, солью, перцем. Наполните кулечки, сверху — творожный сыр, укроп и гранатовые зернышки. Хруст снаружи, нежная сытная начинка внутри — хит стола!

Ранне мы делились рецептом, который прекратит мясное безумие. Готовим на Новый год каннеллони с рикоттой и шпинатом.