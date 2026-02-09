Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 03:14

Пособник покушения на генерала Алексеева искал работу в России

Обстановка у дома генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Обстановка у дома генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Фото: NEWS.ru
Пособник покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин находился в постоянном поиске работы, передает ТАСС. В агентстве уточнили, что он публиковал свое резюме на различных площадках.

Так, в материале указано, что Васин с 2016 года хотел работать в кадровой службе или управлении персоналом. Также он готов был устроиться учителем ОБЖ или стать начальником штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Мужчина отмечал, что умеет принимать взвешенные решения, придерживается дисциплины и владеет английским языком.

Ранее следствие установило, что подозреваемые в покушении на генерала — предполагаемый киллер Любомир Корба и его пособник Васин — знакомы друг с другом с 2000-х годов. Корба был направлен в Москву украинскими спецслужбами в декабре 2025 года для совершения теракта, а Васин проживал в столице, занимаясь бизнесом.

Также выяснилось, что Васин накопил в России долги на сумму более 830 тыс. рублей, как следует из материалов судебных приставов. В отношении него возбуждено три исполнительных производства, два из которых касаются взыскания задолженности имущественного характера.

