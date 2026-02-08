Участник покушения на генерала задолжал более 830 тыс. рублей

Участник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин накопил в России долги на сумму более 830 тыс. рублей, следует из материалов судебных приставов. В отношении него возбуждено три исполнительных производства, два из которых касаются взыскания задолженности имущественного характера, передает РИА Новости.

Два производства связаны с долгами перед физическими и юридическими лицами на общую сумму свыше 827 тыс. рублей, а третье — с взысканием судебной госпошлины в размере 4 тыс. рублей. Все производства были возбуждены в период с ноября 2025 года по январь 2026 года.

Прежде на Васина в суд подавали банк «Русский Стандарт» и агентство по возврату долгов в 2023 и 2024 годах. Общая сумма его задолженности превышает 831 тыс. рублей.

Ранее следствие установило, что подозреваемые в покушении на генерала — предполагаемый киллер Любомир Корба и его пособник Васин — знакомы друг с другом с 2000-х годов. Корба был направлен в Москву украинскими спецслужбами в декабре 2025 года для совершения теракта, а Васин проживал в столице, занимаясь бизнесом.