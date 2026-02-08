Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 10:35

Накрываю омлет лавашом и переворачиваю: бомбический завтрак из простых продуктов

Фото: D-NEWS.ru
Готовлю этот омлет в лаваше снова и снова — и он мне не надоедает. Сытный, хрустящий, с тянущимся сыром и ароматными грибами — настоящий спасатель для ленивых утр. Этот завтрак получается как в кафе: румяный снаружи, сочный внутри и очень насыщенный по вкусу. Делается за считаные минуты, а съедается еще быстрее.

Ингредиенты: яйцо — 1 шт., лаваш или лепешка — 1 шт., грибы — 100 г, ветчина или индейка — 2 ломтика, лист салата, сыр — 20 г, соль и специи — по вкусу.

Приготовление: на разогретой сковороде обжарьте нарезанные грибы до золотистой корочки, слегка посолите. Влейте взбитое яйцо, распределите по поверхности, посыпьте тертым сыром и сразу накройте лавашом. Когда омлет схватится, аккуратно переверните, выложите сверху ветчину и лист салата, прогрейте еще минуту и снимайте с огня. Подавайте горячим — с хрустящей корочкой и нежной начинкой внутри.

Ранее мы делились рецептом простой пиццы «Минутка» с тестом из майонеза и яйца. Семья просит ее каждые выходные.

