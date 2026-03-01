Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 22:28

Завтрак в будни не проблема — объединяю яйца и лаваш: ничего вкуснее за 5 минут не приготовите

Фото: D-NEWS.ru
Завтрак в будни больше не проблема- беру яйца, лаваш и объединяю их на сковороде! Ничего вкуснее за 5 минут вы не приготовите. Это блюдо станет вашим фаворитом для быстрых и вкусных утренних трапез.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится: 2 круглых тонких лаваша, 2 яйца, 50-70 г твердого сыра, соль, перец по вкусу.

Как приготовить

Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте маслом. Положите один лист лаваша на сковороду. Аккуратно разбейте на него яйца, стараясь сохранить желтки целыми, если любите глазунью, или слегка перемешайте прямо на лаваше. Посолите и поперчите по вкусу. Накройте сверху вторым листом лаваша и слегка прижмите. Жарьте 2-3 минуты, пока нижний лаваш не подрумянится и не станет хрустящим. Затем аккуратно переверните конструкцию на другую сторону. Сразу же посыпьте верх обильным слоем тертого сыра. Жарьте еще 2-3 минуты до расплавления сыра и золотистости нижнего лаваша. Переложите готовый завтрак на тарелку, дайте чуть остыть и нарежьте на порционные куски, как пиццу.

Ранее стало известно, как приготовить воздушные оладьи без жарки на масле: смешиваю кефир с тертым яблоком и запекаю в духовке.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
