Обычные гренки не котируются. На завтрак жарю немецкие гренки с сыром и луком — пикантные, сытные, с дымком

Беру хлеб, сыр и лук и жарю немецкие гренки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного перекуса. Его необычность в том, что лук карамелизуется до сладости, а сыр плавится, создавая тягучую начинку под хрустящей корочкой с ароматом тмина. Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие гренки с мягкой серединкой, расплавленным сыром и сладковатым луком — настоящий баварский завтрак у вас дома.

Для приготовления вам понадобится: 8 ломтиков ржаного или серого хлеба, 2 луковицы, 200 г сыра (гауда, эмменталь или любой полутвердый), 100 мл молока, 2 яйца, соль, перец, тмин по вкусу, сливочное масло для жарки. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета и мягкости. В миске взбейте яйца с молоком, солью, перцем и тмином. Каждый ломтик хлеба обмакните в яичную смесь. На сковороде растопите масло, выложите хлеб, обжарьте с одной стороны до румяности. Переверните, на поджаренную сторону выложите лук и посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой и жарьте 2–3 минуты, пока сыр не расплавится. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.