18 февраля 2026 в 09:32

Воздушные оладьи без жарки на масле: смешиваю кефир с тертым яблоком и запекаю в духовке

Фото: D-NEWS.ru
Воздушные оладьи легко приготовить без жарки на масле! Смешиваю кефир с тертым яблоком и запекаю в духовке. Их секрет в тесте на теплом кефире, которое обеспечивает пористую структуру, а фрукты дают сладость.

Вкус этих оладий получается нежным, с легкой приятной кислинкой кефира, карамельными нотами печеного яблока и хрустящей золотистой корочкой по краям.

Для приготовления понадобится: 250 мл кефира, 1 крупное яблоко, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 150–180 г муки. Подогрейте кефир до теплого состояния. Яблоко очистите от кожуры и натрите на крупной терке. В миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Влейте теплый кефир, добавьте тертое яблоко и перемешайте. Постепенно всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и аккуратно замесите однородное тесто. Дайте ему постоять 10–15 минут. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Столовой ложкой выложите тесто, формируя небольшие оладьи на расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до румяного цвета. Подавайте теплыми со сметаной, медом или ягодным соусом.

Ранее стало известно, как приготовить большую мягкую ватрушку с творогом и ягодами: альтернатива чизкейкам и запеканкам.

Проверено редакцией
