13 марта 2026 в 11:30

Никакой муки, только манка и кефир — оладьи получаются нежнее, чем когда-либо. Пышные, воздушные, с золотистой корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Беру кефир, манку и яйца — и жарю золотистые оладьи прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого перекуса.

Его необычность в том, что манка, набухая в кефире, делает оладьи невероятно пышными и воздушными, а при жарке появляется та самая аппетитная хрустящая корочка. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые оладьи с хрустящими краями и мягкой, пористой серединкой, которая буквально тает во рту.

Они такие пышные, что кажутся невесомыми, а аромат ванили и сливочного масла собирает всю семью за столом еще до того, как оладьи успевают остыть.

Для приготовления вам понадобится: один стакан манной крупы, один стакан кефира, два яйца, две столовые ложки сахара, щепотка соли, половина чайной ложки соды, растительное масло для жарки. В глубокой миске смешайте манку с кефиром и оставьте на 20–30 минут для набухания. Затем добавьте яйца, сахар, соль и соду, тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно получиться густым, как на оладьи.

Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по две-три минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной, вареньем или медом.

