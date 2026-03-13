Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Забудьте про кабачковые: эти оладьи из капусты — новая любовь всей семьи. Минимум муки, максимум волшебного вкуса

В кулинарии, как и в искусстве, главное — не перегрузить. Эти капустные оладьи — тому подтверждение. Здесь нет места лишним ингредиентам: только сочная капуста, яйца, щепотка муки и сыр, который творит магию, плавясь в сердцевине.

Что понадобится

Капуста белокочанная — 500 г, яйца куриные — 2-3 шт., мука пшеничная — 4-5 ст. л., сыр (твердый или полутвердый, например, российский, гауда, чеддер) — 150 г, соль — 1 ч. л. + щепотка, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное для жарки — 50–70 мл, сметана и зелень для подачи.

Как я их готовлю

Капусту шинкуем максимально мелко. В кастрюле доводим до кипения около литра воды, добавляем чайную ложку соли и загружаем нашинкованную капусту. Бланшируем 3-4 минуты после закипания, затем откидываем на дуршлаг, даем стечь всей воде и полностью остыть — это важно, чтобы тесто не стало жидким.

В объемной миске слегка взбиваем яйца вилкой, добавляем щепотку соли и молотый перец. Всыпаем муку и быстро вымешиваем до однородного гладкого теста консистенции густой сметаны. Сыр натираем на средней терке и вмешиваем в тесто.

К остывшей и отжатой от лишней влаги капусте добавляем одну столовую ложку муки, перемешиваем — это поможет ей лучше связаться с тестом. Соединяем капустную массу с сырным тестом и тщательно вымешиваем до равномерного распределения. Разогреваем сковороду с достаточным количеством масла на среднем огне. Столовой ложкой выкладываем порции теста, формируя аккуратные оладьи, и обжариваем с двух сторон по 2-3 минуты до аппетитного золотисто-коричневого цвета.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

