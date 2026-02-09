Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 03:20

Психолог раскрыла, почему дети часами сидят в онлайн-играх

Психолог Калашникова: система достижений завлекает детей в онлайн-игры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Разработчики компьютерных игр используют систему постоянных наград и достижений, чтобы удерживать внимание юных пользователей, заявила NEWS.ru психолог Елена Калашникова. По ее словам, такой подход эксплуатирует базовые нейробиологические механизмы, создавая иллюзию бесконечного роста.

Хитростью можно назвать то, что разработчики игр эксплуатируют базовые нейробиологические механизмы: формирование мотивации, получение удовольствия, переживание достижения. Система прохождения уровней, распределение ситуаций успеха, возможности прокачки персонажей и техники создают у пользователя иллюзию постоянного роста. То, что часто называют дофаминовыми подкреплениями, по сути, является маленькими, но частыми наградами, которые не требуют больших усилий — ни умственных, ни физических. При этом рост получается практически бесконечным. Человек попадает в ловушку этого достигаторства и удовольствия от поощрений. Ему очень сложно остановиться, — пояснила Калашникова.

Она добавила, что дополнительным фактором вовлечения становятся денежные вложения в премиум-аккаунты или игровую валюту, которые психологически сложно обесценить. Также, по словам психолога, в играх часто задействуют социальные механизмы, которые культивируют в мозгу ответственность перед другими.

Отдельно невозможно не отметить специфику премиум-аккаунтов и использование игровой валюты. Затраты усиливают эффект вовлеченности. Человек думает: если я уже потратил время и деньги, значит, нужно достичь большего. Чтобы оправдать эти затраты, выйти становится психологически еще сложнее. Не говоря уже о том, что во всей этой системе задействованы социальные механизмы: рейтинги, кланы, совместные миссии. Помимо быстрого удовольствия или желания компенсировать затраты, у человека появляется ответственность перед другими. Он чувствует себя нужным, хочет продемонстрировать успех и остается все более включенным в процесс игры, — резюмировала Калашникова.

Ранее социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева заявила, что родительский интерес к жизни ребенка поможет избежать проявления агрессии с его стороны. По ее словам, странности в поведении детей становятся очевидными при длительном общении с ними.

