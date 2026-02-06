Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 06:00

Психолог дала совет родителям, как избежать приступов агрессии у ребенка

Психолог Михеичева: родительский интерес поможет избежать агрессии у ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Проявление родительского интереса к жизни ребенка поможет избежать проявления агрессии с его стороны, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. По ее словам, странности в поведении детей становятся очевидными при длительном общении с ними.

Часто родители удивляются после трагедий: «Мы не замечали ничего странного». На самом деле проблемы редко возникают внезапно. Маленькие тревожные сигналы можно увидеть только при постоянном контакте и внимании к ребенку, интересе к его жизни, мыслям и переживаниям. Такой подход не гарантирует полного исключения сложностей, но создает безопасную среду, где дети чувствуют себя замеченными и услышанными, а это самая важная профилактика эмоциональных срывов и риска агрессии, — поделилась Михеичева.

Она подчеркнула, что постоянное общение с ребенком, обсуждение его школьных дел, увлечений, игр и онлайн-контента помогает родителям заметить изменения в его поведении или эмоциональном состоянии. При этом, по словам психолога, важно не ограничиваться лишь формальным контролем, а поддерживать доверие и создавать атмосферу, в которой любые проблемы можно обсудить без страха осуждения.

Ранее психолог Оксана Защиринская заявила, что нарушение сна, тревожность и потеря мотивации могут быть признаками школьного буллинга. По ее словам, многие дети скрывают факт издевательства из-за страха или стыда.

психологи
дети
родители
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генетик или сварщик: на кого переучиться, чтобы получать 300 тысяч
Названа неочевидная причина, почему кошки лежат на спине лапами вверх
Опорник пал, бойцы ВСУ сдались без шансов: успехи ВС РФ к утру 6 февраля
Два человека погибли при ударе ВС США по судну в Тихом океане
В России призвали проверить модельные агентства из-за скандала с Эпштейном
ФБР задержало мужчину за угрозы в адрес Трампа и агентов ICE
В Роскачестве ответили, какие блюда не стоит употреблять вместе с пивом
Пасынок Сырского раскрыл, как поплатился за критику отчима
Психолог дала совет родителям, как избежать приступов агрессии у ребенка
Фриланс без соцпакета или работа по найму — что выбрать в 2026 году
Число алкомаркетов в России может сократиться
Россиянам дали совет по накоплению денежных средств
Биография, молодая жена, болезнь дочери: Константину Эрнсту — 65
Юрист ответил, можно ли законно купить «красивые» номера для автомобиля
В Ирландии ужаснулись идее выдавать 14-летних украинок замуж
Психолог объяснила, почему женщины часто стремятся «завиноватить» мужчину
Близкий к переговорам источник озвучил критически важный аспект для Украины
Ограничения на полеты введены в одном из российских аэропортов
100 тыс. рублей — новый порог успеха? Сколько россиян его перешагнули
Британию уличили во лжи о присутствии военных на Украине
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.