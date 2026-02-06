Психолог дала совет родителям, как избежать приступов агрессии у ребенка

Проявление родительского интереса к жизни ребенка поможет избежать проявления агрессии с его стороны, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. По ее словам, странности в поведении детей становятся очевидными при длительном общении с ними.

Часто родители удивляются после трагедий: «Мы не замечали ничего странного». На самом деле проблемы редко возникают внезапно. Маленькие тревожные сигналы можно увидеть только при постоянном контакте и внимании к ребенку, интересе к его жизни, мыслям и переживаниям. Такой подход не гарантирует полного исключения сложностей, но создает безопасную среду, где дети чувствуют себя замеченными и услышанными, а это самая важная профилактика эмоциональных срывов и риска агрессии, — поделилась Михеичева.

Она подчеркнула, что постоянное общение с ребенком, обсуждение его школьных дел, увлечений, игр и онлайн-контента помогает родителям заметить изменения в его поведении или эмоциональном состоянии. При этом, по словам психолога, важно не ограничиваться лишь формальным контролем, а поддерживать доверие и создавать атмосферу, в которой любые проблемы можно обсудить без страха осуждения.

Ранее психолог Оксана Защиринская заявила, что нарушение сна, тревожность и потеря мотивации могут быть признаками школьного буллинга. По ее словам, многие дети скрывают факт издевательства из-за страха или стыда.