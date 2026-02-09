Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 04:20

Онколог раскрыла, является ли резкое похудение главным признаком рака

Онколог Мухаметдинова: резкое похудение не всегда является признаком рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стремительное снижение веса необязательно указывает на развитие онкологического заболевания, заявила NEWS.ru врач онколог-маммолог, эксперт фонда «Онкологика» Алсу Мухаметдинова. По ее словам, резкое похудение обычно вызвано стрессом и проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Часто можно услышать, что беспричинная потеря веса — это чуть ли не первый и главный признак рака. Это создает много тревоги, но на самом деле ситуация не так однозначна. Резкое похудение редко бывает первым «звоночком». Обычно оно появляется, когда болезнь уже развилась. Гораздо важнее обращать внимание на другие изменения: новые уплотнения, незаживающие ранки, длительный кашель или осиплость, изменения в работе кишечника. Чаще всего вес уходит из-за стресса, гормональных изменений, заболеваний ЖКТ или непривычно высокой физической активности без увеличения питания, — объяснила Мухаметдинова.

Она подчеркнула, что тревогу должно вызывать значительное снижение веса, например, на 5% и более от массы тела за короткий период времени, если это происходит без видимых усилий, диет или занятий спортом. По словам онколога, в этом случае стоит обратиться к врачу-терапевту для обследования и выявления истинной причины стремительного похудения.

Ранее врач-онколог Суна Исакова заявила, что отказ от мяса не поможет снизить риски развития рака. По ее словам, злоупотребление теми или иными продуктами может негативно сказаться на состоянии здоровья.

