08 октября 2025 в 14:46

Найдена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов

Океаны рядом с Новой Зеландией нагреваются на 34% быстрее, чем во всем мире

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Температура воды в океанах рядом с Новой Зеландией растет на 34% быстрее, чем в среднем во всем мире, следует из отчета новозеландского Министерства окружающей среды и статистического управления (Our Marine Environment 2025). По словам ученых, к середине столетия уровень моря в некоторых районах может увеличиться на 20-30 см. Это может привести к ежегодным «штормам столетия».

В отчете сказано, что сложившаяся обстановка несет определенные риски для прибрежных зданий, инфраструктуры и экосистем Новой Зеландии. Речь идет о 219 тыс. постройках общей стоимостью $103 млрд и инфраструктуре на сумму $15 млрд.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что начало осени в текущем году в Москве стало самым засушливым за 146 лет метеорологических наблюдений. До этого последний раз дожди в столице прошли 29 августа. По словам эксперта в области прогноза погоды, даже в прошлом году, несмотря на очень теплую погоду, в первой половине сентября зафиксировали один день с осадками.

Новая Зеландия
океаны
штормы
риски
