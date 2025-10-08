Найдена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов Океаны рядом с Новой Зеландией нагреваются на 34% быстрее, чем во всем мире

Температура воды в океанах рядом с Новой Зеландией растет на 34% быстрее, чем в среднем во всем мире, следует из отчета новозеландского Министерства окружающей среды и статистического управления (Our Marine Environment 2025). По словам ученых, к середине столетия уровень моря в некоторых районах может увеличиться на 20-30 см. Это может привести к ежегодным «штормам столетия».

В отчете сказано, что сложившаяся обстановка несет определенные риски для прибрежных зданий, инфраструктуры и экосистем Новой Зеландии. Речь идет о 219 тыс. постройках общей стоимостью $103 млрд и инфраструктуре на сумму $15 млрд.

