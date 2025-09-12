«Не было полтора века»: синоптик заявил о засушливом начале осени в Москве Синоптик Тишковец: начало осени в Москве стало самым засушливым за 146 лет

Начало осени в этом году в Москве стало самым засушливым за 146 лет метеорологических наблюдений, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он отметил, что последний раз дожди в столице прошли 29 августа.

Такого засушливого начала осени в Москве не было полтора века, — написал Тишковец.

Синоптик отметил, что даже в 2024 году, несмотря на очень теплую погоду, в первой половине сентября зафиксировали один день с осадками. Он добавил, что период засушливой погоды в Москве продлится до 17 сентября.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что погода в Москве и области в предстоящие выходные будет очень комфортной: солнечной и теплой — до +20 градусов. Он добавил, что температура в регионе будет выше нормы на 2–4 градуса.

До этого синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что 14 сентября в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление. Она отметила, что пока рекорд давления в этот день принадлежит 1949 году, когда оно составляло 758,6 мм ртутного столба.