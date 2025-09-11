Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении в выходные

В Москве 14 сентября ожидается рекордно высокое атмосферное давление, заявила синоптик Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. По ее словам, показатель может достичь 762 мм ртутного столба. Она отметила, что пока рекорд давления в этот день принадлежит 1949 году, когда оно составляло 758,6 мм ртутного столба.

14 сентября атмосферное давление будет рекордно высоким, — написала Позднякова.

Ранее синоптик заявила, что до 17 сентября дождей в Москве не ожидается. Она добавила, что при этом ночи будут становиться все холоднее.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до конца текущей недели в Москве будет много солнца. По его словам, температура воздуха 10 и 11 сентября поднимется до +22 градусов, с 12 по 14 сентября она составит +19–21 градус. Синоптик отметил, что такие показатели на три-четыре градуса выше нормы.

До этого синоптик Александр Шувалов заявил, что первая волна бабьего лета в Москве началась 6–7 сентября. По его прогнозам, теплая погода сохранится до 20-х чисел сентября.