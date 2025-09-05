Москвичам раскрыли, сколько продлится бабье лето

Первая волна бабьего лета в Москве начнется уже 6–7 сентября и продлится до 20-х чисел, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с НСН синоптик подчеркнул, что температура воздуха местами прогреется до +23 градусов. По его словам, погода будет сухая и умеренно теплая.

В ближайшие выходные и в начале следующей недели температура воздуха прогреется местами до +23 градусов. Я бы сказал, что это первая, но очень длительная волна бабьего лета, потому что продлится она до 20-х чисел сентября. До этого времени установится сухая и умеренно теплая погода с температурой около +20 градусов, — пояснил синоптик.

Шувалов отметил, что при этом по области с 12–13 сентября ночью ожидаются туманы. Он добавил, что осенняя погода рано или поздно наступит, но пока ее прихода не ожидается.

Единственное, может быть, с 12–13 сентября по области ночью возможны туманы. Осень рано или поздно придет, но по прогнозам, которые очень хорошо оправдываются, ее прихода пока не видно. Пока всю погоду диктует антициклон, — заключил синоптик.

Ранее Шувалов заявил, что в Подмосковье до второй декады сентября не ожидается дождей, поэтому в регионе будет действовать высокий уровень пожарной опасности. По его словам, в первую очередь это коснется южной части области.