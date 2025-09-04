Синоптик предупредил о высокой опасности в Подмосковье

В Подмосковье до второй декады сентября не прогнозируется дождей, потому в регионе ожидается высокий уровень пожарной опасности, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в Telegram-канале. По его словам, в первую очередь это коснется южной части области.

Пройдет еще два-три дня и карта пожарной опасности окрасится в тревожный розовый цвет. <…> Потому что осадков не видно на горизонте, аж, до конца второй декады сентября, — написал Шувалов.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что в Москве в этом году ожидается неклассическое бабье лето. Она подчеркнула, что волна теплой погоды придет на неделе с 8 по 14 сентября, а в конце рабочей недели с 3 по 7 сентября погоду будет определять антициклон. По ее словам, в связи с этим осадков не ожидается.

До этого Шувалов сообщал, что москвичи смогут увидеть лунное затмение 7 сентября во всей красе благодаря ясному небу. По его информации, погода ожидается ясная из-за высокого давления, однако прогноз на данный момент не точный.