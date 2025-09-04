Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 18:00

Синоптик предупредил о высокой опасности в Подмосковье

Синоптик Шувалов: в Подмосковье ожидается высокий уровень пожарной опасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье до второй декады сентября не прогнозируется дождей, потому в регионе ожидается высокий уровень пожарной опасности, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в Telegram-канале. По его словам, в первую очередь это коснется южной части области.

Пройдет еще два-три дня и карта пожарной опасности окрасится в тревожный розовый цвет. <…> Потому что осадков не видно на горизонте, аж, до конца второй декады сентября, — написал Шувалов.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что в Москве в этом году ожидается неклассическое бабье лето. Она подчеркнула, что волна теплой погоды придет на неделе с 8 по 14 сентября, а в конце рабочей недели с 3 по 7 сентября погоду будет определять антициклон. По ее словам, в связи с этим осадков не ожидается.

До этого Шувалов сообщал, что москвичи смогут увидеть лунное затмение 7 сентября во всей красе благодаря ясному небу. По его информации, погода ожидается ясная из-за высокого давления, однако прогноз на данный момент не точный.

Россия
Подмосковье
осадки
опасность
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С яблочным вкусом: маринованная капуста на зиму с пряном маринаде
В работе Steam зафиксировали массовый сбой
Замглавы Минстроя призвал кассиров уходить на стройки
«Пафосные слова»: политолог об итогах встречи «коалиции желающих»
«Путь силы»: в Пентагоне сделали неоднозначное заявление о Трампе
Раскрыты причины гибели немецких политиков перед выборами
На Западе остались в шоке от слов Каллас о роли СССР в победе над нацизмом
Чиновница сношала девочку-подростка, снимая на видео: жертву травят в Сети
Зеленский раскрыл реакцию Трампа на закупку Словакии и Венгрии нефти из РФ
В Адыгее женщине предложили взять кредит на ремонт окон после атаки дронов
Неадекват напал на девушку за рулем такси, назвал лошадью и попал на видео
«Доллар мертв»: в США пришли к неутешительным выводам после саммита ШОС
Сбежал с СВО, чтобы насиловать: в Уфе судят дезертира-педофила
Коронавирус, инсульт, потеря голоса: куда пропала певица Ая из «Города 312»
Депутат прошлась по барам в Петербурге и решила им помочь
Российская пловчиха рассказала о хейте из-за смены гражданства
Онищенко рассказал, вспышку какой опасной инфекции скрывает Турция
Курс евро пробил отметку в 95 рублей впервые с конца июля
ВС России накрыли важный объект ВСУ в Черниговской области
Ватикан назвал условие освобождения заложников ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.