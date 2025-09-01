Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября

Москвичи смогут увидеть лунное затмение 7 сентября во всей красе благодаря ясному небу, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, погода ожидается ясная из-за высокого давления, однако прогноз на данный момент не точный.

Очень вероятно, что лунное затмение нам удастся наблюдать во всей красе, потому что погода будет стоять, скорее всего, ясная. Конечно, это не стопроцентный прогноз, но ситуация развивается таким образом, что преобладать будет высокое давление, а при высоком давлении шансы на ясную погоду очень велики, — сказал Шувалов.

Ранее астроном Людмила Кошман заявила, что жители Москвы смогут увидеть лунное затмение 7 сентября в вечернее время. По ее словам, в этот день спутник Земли войдет в тень планеты, где будет находиться с 20:31 до 21:53 по московскому времени.

До этого в NASA заявили, что самое долгое за последние 30 лет солнечное затмение состоится 2 августа 2027 года. По информации космического агентства, общая продолжительность явления составит более шести минут.