В NASA предсказали самое длинное солнечное затмение с начала века NASA: самое долгое за 30 лет солнечное затмение состоится в августе 2027 года

Самое долгое за последние 30 лет солнечное затмение состоится 2 августа 2027 года, сообщает The Economic Times со ссылкой на данные NASA. По информации космического агентства, общая продолжительность затмения составит более шести минут.

Полное солнечное затмение произойдет 2 августа 2027 года. Затмение будет видно в некоторых частях Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Его называют «затмением века», поскольку оно продлится до 6 минут 23 секунд — это самое продолжительное солнечное затмение, наблюдаемое с суши с 1991 года, — говорится в материале.

Таким образом в NASA отреагировали на слухи о приближающемся самом длинном солнечном затмении. В агентстве пояснили, что в действительности астрономическое явление стоит ожидать только через два года. Однако ученые добавили, что в этом году тоже будет затмение — только частичное. Оно произойдет 21 сентября и будет видно в некоторых частях Африки, Европы и Южной Азии.

До этого астронавт NASA Николь Айерс поделилась уникальными снимками атмосферного явления — спрайта. Она объяснила, что эти редкие электрические разряды образуются в мезосфере во время сильных гроз. Айерс обратила внимание на научную ценность таких фотографий, сделанных с борта Международной космической станции, для изучения природы этих загадочных атмосферных феноменов.