Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 13:41

В NASA предсказали самое длинное солнечное затмение с начала века

NASA: самое долгое за 30 лет солнечное затмение состоится в августе 2027 года

Фото: IMAGO/Xpi/Global Look Press

Самое долгое за последние 30 лет солнечное затмение состоится 2 августа 2027 года, сообщает The Economic Times со ссылкой на данные NASA. По информации космического агентства, общая продолжительность затмения составит более шести минут.

Полное солнечное затмение произойдет 2 августа 2027 года. Затмение будет видно в некоторых частях Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Его называют «затмением века», поскольку оно продлится до 6 минут 23 секунд — это самое продолжительное солнечное затмение, наблюдаемое с суши с 1991 года, — говорится в материале.

Таким образом в NASA отреагировали на слухи о приближающемся самом длинном солнечном затмении. В агентстве пояснили, что в действительности астрономическое явление стоит ожидать только через два года. Однако ученые добавили, что в этом году тоже будет затмение — только частичное. Оно произойдет 21 сентября и будет видно в некоторых частях Африки, Европы и Южной Азии.

До этого астронавт NASA Николь Айерс поделилась уникальными снимками атмосферного явления — спрайта. Она объяснила, что эти редкие электрические разряды образуются в мезосфере во время сильных гроз. Айерс обратила внимание на научную ценность таких фотографий, сделанных с борта Международной космической станции, для изучения природы этих загадочных атмосферных феноменов.

космос
NASA
затмения
солнце
события
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
4 мешка секс-игрушек: отчим годами домогался детей, заставил смотреть порно
Цунами «закрыло» российский аэропорт
Политолог объяснил, зачем Трампу нужен быстрый ответ Путина на «ультиматум»
Над Барнаулом прошел ливень с градом и затопил улицы в нескольких районах
Крупный петербургский интернет-провайдер стал жертвой хакеров
На Украине заявили, что Зеленский раздражает Трампа
Силовики поймали на городском кладбище около 70 назойливых мигрантов
Лунный календарь на август-2025
В России вырос спрос на отдых в монастырях
Ученые перечислили продукты, повышающие риск рака легких на 41%
МИД пригрозил Болгарии ответом на объявление России «спонсором терроризма»
В Минцифры ответили на сообщения об обязательном использовании МАХ
Жителю Кузбасса удалили гигантскую опухоль весом 3,8 килограмма
В России резко выросло число пользователей ИИ-компаньонов
Политолог ответил, каким западным лидерам можно верить
Дешевле, чем кажется: эти советы помогут сделать ремонт бюджетно и быстро
Германии предрекли незавидную участь из-за пошлин Трампа
Во Франции объяснили, почему Украина стала «игрушкой НАТО»
Россияне не могут оплатить покупки из-за «поглупевших» касс в магазинах
Москвичей предупредили об ограничении движения по Садовому кольцу
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.